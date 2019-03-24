Моуринью дал прогноз на финал Лиги Чемпионов
Известный португальский специалист Жозе Моуринью считает, что в финале Лиги Чемпионов встретятся "Барселона" и "Ювентус".
"Думаю "Ювентус" и "Барселона" лучшие кандидаты для финала Лиги Чемпионов, ведь за них играют лучшие футболисты мира. Не стоит забывать и об английских клубах, однако я уверен, что в финал выйдут те команды, за которые выступают особенные футболисты", - приводит слова Моуринью Tuttomercatoweb.
Напомним, что в четвертьфинале ЛЧ "Ювентус" сыграет с "Аяксом", а "Барселону" ожидает битва с "Манчестер Юнайтед".
Первые матчи команд состоятся 10 апреля, а ответные - 16 апреля.
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