Моуринью дал прогноз на матч Россия - Саудовская Аравия

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что у на сборную России оказывается огромное давление во время матча открытия Чемпионата Мира по футболу-2018.

В стартовой игре турнира россияне сыграют с Саудовской Аравией.

"Сборная России будет ощущать огромное давление. Они проводят дебютный матч на чемпионате мира, на них смотрит весь мир. У них есть отличный шанс победить Саудовскую Аравию, которая, несмотря на наличие нескольких талантливых футболистов, является командой из другой реальности. Россия должна победить", - сказал он.| soccernews.ru