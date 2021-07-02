Моуринью дал прогноз на матчи 1/4 финала Евро-2020

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Моуринью дал прогноз на матчи 1/4 финала Евро-2020

Фото инстаграм Жозе Моуринью

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью рассказал, какие сборные он ожидает увидеть в полуфинальной стадии Евро-2020.

"Англия точно станет полуфиналистом, а Дания, думаю, пройдёт Чехию. Что касается противостояния Бельгии и Италии? Если я назову Бельгию, то итальянцы меня убьют, поэтому я должен сказать, что Италия победит. Испания обыграет Швейцарию, но это будет большой матч", - цитирует Моуринью Football Italia.

Сегодня, 2 июля, путёвки в 1/2 финала Евро будут разыграны в парах Испания - Швейцария и Бельгия - Италия. В субботу, 3 июля, встретятся Чехия с Данией, а Англия с Украиной.

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