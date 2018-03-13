Моуринью дал совет "Реалу"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о возможном уходе голкипера своей команды Давида Де Хеа.

"Я думаю, он останется. Я ничего не знаю о намерениях "Реала", но на их месте я бы переключил внимание на другого футболиста", - приводит слова португальского наставника "красных дьяволов" goal.com.

Напомним, Моуриньо вспомнил о своем конфликте с Конте. | soccernews.ru