Моуринью дал совет "Реалу"

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтедреал мадриддавид де хеа

Моуринью дал совет "Реалу"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о возможном уходе голкипера своей команды Давида Де Хеа.

"Я думаю, он останется. Я ничего не знаю о намерениях "Реала", но на их месте я бы переключил внимание на другого футболиста", - приводит слова португальского наставника "красных дьяволов" goal.com.

Напомним, Моуриньо вспомнил о своем конфликте с Конте. | soccernews.ru

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