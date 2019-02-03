Моуринью даст старт хоккейному матчу в России

Известный португальский тренер Жозе Моуринью даст старт хоккейному матчу Континентальной хоккейной лиги между "Авангардом" и СКА.

Как сообщает информационное агентство "РИА Новости", "Особенный" проведёт стартовое вбрасывание в поединке, который состоится в подмосковной Балашихе 4 февраля, начало - в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что 56-летний Моуринью 18 декабря 2018 года был уволен из "Манчестер Юнайтед" и с тех пор остаётся безработным.

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