Моуринью: "Давайте посмотрим, как мы проявим себя, когда возникнут трудности"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет посмотреть на действия команды, когда та будет уступать в счете.

"Я хочу, чтобы моя команда уступала в счёте. Сейчас всё идёт как нельзя лучше, но так будет не всегда. Рано или поздно команду ждут тяжёлые игры, и мы должны быть готовы к этому.

Пока этого не произошло, но я хочу посмотреть, как футболисты будут пытаться изменить результат. Давайте посмотрим, как мы проявим себя, когда возникнут трудности, когда нам нужно будет забивать на последних минутах" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

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