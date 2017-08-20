Моуринью: "Давайте посмотрим, как мы проявим себя, когда возникнут трудности"

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью: "Давайте посмотрим, как мы проявим себя, когда возникнут трудности"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет посмотреть на действия команды, когда та будет уступать в счете.

"Я хочу, чтобы моя команда уступала в счёте. Сейчас всё идёт как нельзя лучше, но так будет не всегда. Рано или поздно команду ждут тяжёлые игры, и мы должны быть готовы к этому. 

Пока этого не произошло, но я хочу посмотреть, как футболисты будут пытаться изменить результат. Давайте посмотрим, как мы проявим себя, когда возникнут трудности, когда нам нужно будет забивать на последних минутах" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Смотрите также обзор матча "Суонси" - "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru 

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