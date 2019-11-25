Моуринью: "Дайте мне время и у "Тоттенхэма" не будет проблем ни с одной командой Европы"

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Моуринью: "Дайте мне время и у "Тоттенхэма" не будет проблем ни с одной командой Европы"

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Олимпиакосом" рассказал о своих ожиданиях от игры.

"У нас впереди два матча, чтобы выйти в плей-офф, поэтому нужно сосредоточиться.

Дайте мне время, чтобы развить свои идеи, и у нас не будет проблем ни с одной командой Европы. Мы не боимся никого", - сказал Моуринью.

Напомним, португальский специалист возглавил "Тоттенхэм" 20 ноября, сменив на посту Маурисио Почеттино.

В турнирной таблице группы B "шпоры" занимают 2 место.

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