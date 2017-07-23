Моуринью: "Де Хеа на 100% останется в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью исключил уход из своей команды основного голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа.

"Я могу гарантировать, что он не уйдет в этом сезоне. Я чувствую, что ему будет очень трудно уйти. Ему будет очень трудно уйти, потому что он - очень честный парень, очень прямой... Я вижу, что он действительно счастлив, сосредоточен и работает лучше, чем когда-либо, поэтому, я считаю, что он на 100 процентов останется с нами", - цитирует португальского специалиста TalkSport.

Напомним, Моуринью прокомментировал слухи, связывавшие Роналду и Бэйла с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru