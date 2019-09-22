Моуринью: "Де Хеа не сможет перейти в большинство топ-клубов"

Известный португальский специалист Жозе Моуринью высказался о вратаре "Манчестер Юнайтед" Давиде Де Хеа.

"Несколько лет назад подписать Де Хеа хотели все клубы. Однако он продлил соглашение с "МЮ" и теперь он не сможет перейти в большинство топ-клубов.

В "Реале" есть Куртуа, у "Барселоны" - молодой тер Штеген. ПСЖ взял Кейлора Наваса, который несмотря на возраст показывает отличную игру", - приводит слова Моуринью Goal.com.

Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года. За это время 28-летний испанец завоевал 7 трофеев.

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