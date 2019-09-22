Моуринью: "Де Хеа не сможет перейти в большинство топ-клубов"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюдавид де хеа

Моуринью: "Де Хеа не сможет перейти в большинство топ-клубов"

Известный португальский специалист Жозе Моуринью высказался о вратаре "Манчестер Юнайтед" Давиде Де Хеа.

"Несколько лет назад подписать Де Хеа хотели все клубы. Однако он продлил соглашение с "МЮ" и теперь он не сможет перейти в большинство топ-клубов.

В "Реале" есть Куртуа, у "Барселоны" - молодой тер Штеген. ПСЖ взял Кейлора Наваса, который несмотря на возраст показывает отличную игру", - приводит слова Моуринью Goal.com.

Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года. За это время 28-летний испанец завоевал 7 трофеев.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с голкипером Давидом де Хеа. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" определилось с заменой для Хохлова

"Динамо" определилось с заменой для Хохлова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов