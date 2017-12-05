Моуринью: "Де Хеа - третий среди лучших вратарей мира"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью похвалил вратарей своей команды.

"Голкипер моей команды - всегда лучший вратарь в мире. Так что теперь Давид - третий среди лучших. Серхио Ромеро - номер один, Жоэл Перейра - номер два, а Давид Де Хеа - третий лучший в мире", - цитирует наставника "красных дьяволов" The Sun.

Напомним, Моуринью отказался оценивать перспективы Головина и Промеса заиграть в АПЛ. | soccernews.ru