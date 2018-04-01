Моуринью делает выбор между защитниками "Реала" и "Барселоны"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью делает выбор между защитниками мадридского "Реала" Рафаэлем Вараном и каталонской "Барселоны" Самюэлем Умтити.

Как информирует Daily Star, наставник "красны дьяволов" еще не определился с приоритетным кандидатом на усиление центра обороны своей команды. Португальский специалист взвешивает возможность подписания французских беков двух испанских грандов.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" определился с трансферным бюджетом на лето. | soccernews.ru