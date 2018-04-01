Моуринью делает выбор между защитниками "Реала" и "Барселоны"

Теги реал мадридсамюэль умтитиманчестер юнайтедрафаэль варанбарселонажозе моуринью

Моуринью делает выбор между защитниками "Реала" и "Барселоны"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью делает выбор между защитниками мадридского "Реала" Рафаэлем Вараном и каталонской "Барселоны" Самюэлем Умтити.

Как информирует Daily Star, наставник "красны дьяволов" еще не определился с приоритетным кандидатом на усиление центра обороны своей команды. Португальский специалист взвешивает возможность подписания французских беков двух испанских грандов.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" определился с трансферным бюджетом на лето. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 32 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов