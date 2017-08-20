Моуринью: "Демонстрируемая игра придает мне уверенности"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался доволен стартом своей команды в Премьер-Лиге.

"Я счастлив, конечно же, и качество нашей игры дает мне еще большую уверенность. Думаю, команда уверена в себе. В обоих матчах, выигрывая 1:0 к перерыву, мы не начинали вторую половину, выглядя так, будто нам нужно удержать счет, чтобы выиграть", - цитирует наставника "красных дьяволов" Daily Mail.

Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" разгромил "Суонси". | soccernews.ru