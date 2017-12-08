Моуринью: "Дерби - особенная вещь, но в конечном итоге всё сводится к трём очкам"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 16-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

"Футбол непредсказуем. Я могу проработать план на игру, но далеко не всё может сработать. Многие вещи могут развернуть игру в обратном направлении. Мне не нужно объяснять, что дерби - особенная вещь для города. Но в конечном итоге всё сводится к трём очкам. Впрочем, для жителей города это важное противостояние. Это матч против одной из лучших команд в Англии. Мы стали лучше, чем в прошлом сезоне, но и "Сити" тоже" - приводит слова Моуринью официальный сайт "красных дьяволов".

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" состоится в воскресенье в 19:30 по московскому времени.

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