Моуринью: "Для меня большой сюрприз видеть "Вест Бромвич" в зоне вылета"

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Моуринью: "Для меня большой сюрприз видеть "Вест Бромвич" в зоне вылета"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением о "Вест Бромвиче".

"Я удивлялся стабильности их футболистов на протяжении многих лет. Для меня большой сюрприз видеть "Вест Бромвич" в зоне вылета, сражающимся за выживание. Это большое испытание. Они знают, что в футболе всё возможно, пока сохраняются математические шансы. Им нужно набирать очки" - приводит слова Моуринью сайт клуба.

Отметим, что "МЮ" сыграет с "дроздами" 15 апреля в 18:00 по московскому времени.

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