Моуринью: "Для меня вопрос, почему "Энфилд" стал сюрпризом для "Барселоны"

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Моуринью: "Для меня вопрос, почему "Энфилд" стал сюрпризом для "Барселоны"
Известный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал победу "Ливерпуля" в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов с "Барселоной" (4:0).

"Ливерпуль" был хорош в Барселоне. Не так, как сама "Барселона", но если бы счет был не 3:0, то ситуация была бы совсем иной. "Энфилд" меня не удивил. Клопп меня не удивил. Отношения между командой и болельщиками меня не удивили. Почему все это стало сюрпризом для каталонцев? Вопрос. Подопечные Эрнесто Вальверде приехали, чтобы защищаться и ждать, пока забьют Лионель Месси или Луис Суарес. И они провалились как с физической, так и с психологической точки зрения", - приводят слова Моуринью российские СМИ.

Напомним, что "Ливерпуль" вышел в финал Лиги Чемпионов, где сыграет с "Тоттенхэм Хотспур". Матч состоится в Мадриде 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано".

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

А у меня есть ответ, почему Моуриньо уже никто не доверит тренировать Топ-клуб в Европе )))

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