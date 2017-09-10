Моуринью: "До моего прихода "Манчестер Юнайтед" не эволюционировал"

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Моуринью: "До моего прихода "Манчестер Юнайтед" не эволюционировал"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о развитии своей нынешней команды до его прихода в клуб.

"В других клубах произошла эволюция. В этом клубе не было никакой эволюции. Я считаю, что во всех аспектах, которые делают команду успешной, мы остановились в развитии на время", - цитирует наставника "красных дьяволов" The Times.

Напомним, зимой "Манчестер Юнайтед" намерен предпринять попытку подписать игрока стоимостью свыше 100 миллионов евро. | soccernews.ru

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2 Манчестер Сити 4 10
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4 Уотфорд 4 8
5 Тоттенхэм 4 7
6 Хаддерсфилд Таун 3 7
7 Бернли 4 7
8 Ливерпуль 4 7
9 Вест Бромвич Альбион 4 7
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11 Сток Сити 4 5
12 Саутгемптон 4 5
13 Брайтон & Хоув Альбион 4 4
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