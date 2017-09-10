Моуринью: "До моего прихода "Манчестер Юнайтед" не эволюционировал"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о развитии своей нынешней команды до его прихода в клуб.

"В других клубах произошла эволюция. В этом клубе не было никакой эволюции. Я считаю, что во всех аспектах, которые делают команду успешной, мы остановились в развитии на время", - цитирует наставника "красных дьяволов" The Times.

Напомним, зимой "Манчестер Юнайтед" намерен предпринять попытку подписать игрока стоимостью свыше 100 миллионов евро. | soccernews.ru