Моуринью доволен игрой Погба на ЧМ-2018

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба идеально сыграл в финале ЧМ-2018 в составе сборной Франции.

По мнению португальца, футболист также хорошо должен проявлять себя в клубе.

"Надеюсь, Погба поймет, в чем заключаются его сильные стороны.Ему нужно осознать, почему он так хорошо проявил себя во второй части Чемпионата Мира. В финале же он сыграл просто блестяще", - сказал наставник.

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