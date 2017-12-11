Моуринью доволен лидерством "Интера" в Серии А

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Моуринью доволен лидерством "Интера" в Серии А

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил удовлетворение тем, что его бывшая команда - миланский "Интер" - сейчас лидирует в Серии А.

"У Спаллетти есть своя история, у меня есть моя, но я рад, что они сейчас на первом месте. У каждого из нас свои методы работы. Я интериста и всегда буду желать команде хороших результатов, даже находясь далеко" - приводит слова Моуринью Football Italia.

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