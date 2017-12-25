Моуринью: "Думаю, что "Бернли" может побороться за место в еврокубках"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассуждает о предстоящем матче 20-го тура чемпионата Англии против "Бернли".

"Бернли" находится в отличной форме. Если они ставили цель сохранить место в Премьер-лиге, то она уже достигнута. Если же они метят в еврокубки, то могут побороться за них. Их статистика пропущенных голов говорит о многом. Да, в последнем матче они пропустили три мяча, но ранее оборонялись очень хорошо. Все знают, что они стараются играть прямолинейно и не стремятся к креативному футболу. Уже несколько лет их возглавляет один и тот же менеджер. Благодаря этому его связь с игроками очень крепкая, поэтому они и добиваются успеха", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Бернли" состоится 26 декабря и начнется в 18:00 мск.

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