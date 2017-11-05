Моуринью: "Думаю, что число 25, вероятно, является достаточным, чтобы люди считали тебя успешным тренером"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью напомнил своим критикам сколько трофеев он завоевал.

"Думаю, что число 25, вероятно, является достаточным, чтобы люди считали тебя успешным тренером. Некоторым специалистам не хватает ещё одного трофея до этого уровня, у кого-то нет ни одного, одним не хватает четырёх, другим нужно 12, третьим - 15, ещё одним недостаёт 24. У меня их 25, но я хочу ещё один. Так что, может, с новым трофеем я заслужу чуть больше доверия" - приводит слова Моуринью FourFourTwo.

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