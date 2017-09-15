Моуринью: "Думаю, что во время матча с "Эвертоном" стадион поприветствует Руни, как он того достоин"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал комментарии перед матчем с "Эвертоном".

"Мы скучаем по Погба, он нам нужен. Но Андер Эррера, Маруан Феллайни и Майкл Каррик ждут своего шанса. Раньше мы уже теряли футболистов в критические моменты. Но мы не плакали.

Думаю, что во время матча с "Эвертоном" стадион поприветствует Руни, как он того достоин. Порой в Англии званием "легенда" награждают слишком легко. Но не в этом случае. Трофеи, голы. Руни был одним из самых важных футболистов в "МЮ". Стадион проявит к нему уважение, которого он заслуживает" - приводит слова Моуринью BBC.

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