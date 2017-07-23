Моуринью: "Думаю, Де Хеа не очень хорошо относится к "Реалу"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уверен, что голкипер Давид Де Хеа не покинет клуб.

"Могу гарантировать, что в этом сезоне он нас не покинет. Ему было бы крайне тяжело это сделать, потому что он очень честный, искренний парень. "Реал" уже давно контактирует с Де Хеа. И мне всегда казалось, что если футболист хочет уйти, то его не нужно останавливать, поскольку в конце концов, если трансфер срывается, ты не получаешь от него то, на что рассчитываешь.

Думаю, Де Хеа не очень хорошо относится к "Реалу". Вижу, что он счастлив, сконцентрирован и работает лучше, чем когда-либо. Так что я на 100 процентов уверен, что он останется с нами" - приводит слова Моуринью The Guardian.

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