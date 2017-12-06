Моуринью: "Думаю, наш соперник по 1/8 финала ЛЧ не будет прыгать от радости"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о предстоящей жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов.

"Я не самый везучий тренер на жеребьевках, поэтому сейчас лучше замолчать и дождаться результатов.

Плей-офф только в феврале, поэтому сейчас лучше сосредоточиться на внутренних соревнованиях.

Думаю, наш соперник по 1/8 финала не будет прыгать от радости", - сказал он.

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