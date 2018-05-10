Моуринью: "Думаю, Погба останется"

Теги манчестер юнайтедполь погбажозе моуринью

Моуринью: "Думаю, Погба останется"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался по будущему полузащитника своей команды Поля Погба.

"Я думаю, что он останется здесь и на следующий сезон - я так чувствую. Я могу дать гарантию того, что я не хочу, чтобы он уходил. Клуб тоже не заинтересован в его продаже, и я могу гарантировать вам, что мы не контактировали на этот счет ни с ним самим, ни с его агентом, ни с другими клубами", - цитирует наставника "красных дьяволов" beinsports.com.

Напомним, Моуринью дал совет Рэшйорду. | soccernews.ru

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