Моуринью: "Думаю, России надо с огромным уважением отнестись к Египту"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказал свое мнение об итогах жеребьевки ЧМ-2018 для сборной России.

"Уругвай, Египет, Саудовская Аравия… Думаю, России надо с огромным уважением отнестись к Египту.

Уругвай — тяжелый соперник с индивидуально сильными футболистами, опытным тренером и отменным победным настроем.

Саудовской Аравии не хватает опыта и качества борьбы, чтобы пробиться в плей-офф, но Египет может дать о себе знать. Быстрые креативные игроки, помноженные на физически сильных футболистов, дадут результат.

России будет непросто: на групповом этапе будет всего три матча. Но игра с Саудовской Аравией будет из разряда тех, в которых хозяева обязаны набирать три очка", – сказал Моуринью. | http://soccernews.ru