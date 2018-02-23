Моуринью: "Эррера пропустит несколько недель"

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Моуринью: "Эррера пропустит несколько недель"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о сроках восстановления травмированного полузащитника Андера Эрреры

"Я не знаю окончательного диагноза, но знаю, что он выбыл на несколько недель. Будет это две, три, четыре, пять или шесть, я не знаю, но это точно будет несколько недель", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, что хавбек получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Севильей" и был заменен на 17-й минуте.

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