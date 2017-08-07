Моуринью: "Если Бэйл не будет входить в планы "Реала", я буду за него бороться"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюгарет бэйлреал мадрид

Моуринью: "Если Бэйл не будет входить в планы "Реала", я буду за него бороться"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал возможное приобретение своим клубом вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

"Если он окажется вне планов клуба после прихода другого игрока и будет выставлен на продажу, я буду стараться подписать его и вести борьбу с другими тренерами, которые хотели бы видеть его в своей команде. Но если завтра он будет играть, то это будет лучшим подтверждением того, что до сих пор команда рассчитывает на него", - цитирует наставника "красных дьяволов" Mirror.

Напомним, Моуринью рассказал о кадровых проблемах своей команды в преддверии матча против "Реала". | soccernews.ru

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