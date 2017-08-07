Моуринью: "Если Бэйл не будет входить в планы "Реала", я буду за него бороться"
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал возможное приобретение своим клубом вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.
"Если он окажется вне планов клуба после прихода другого игрока и будет выставлен на продажу, я буду стараться подписать его и вести борьбу с другими тренерами, которые хотели бы видеть его в своей команде. Но если завтра он будет играть, то это будет лучшим подтверждением того, что до сих пор команда рассчитывает на него", - цитирует наставника "красных дьяволов" Mirror.
Напомним, Моуринью рассказал о кадровых проблемах своей команды в преддверии матча против "Реала". | soccernews.ru
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