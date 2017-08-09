Моуринью: "Если бы использовались видеоповторы, то была бы ничья и дополнительное время"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался недоволен судейством в матче за Суперкубок УЕФА против "Реала" (1:2).
"Мне кажется, что мы сыграли хорошо и уступили с разницей всего в один мяч. К тому же, первый гол в наши ворота был забит из офсайда. Если бы использовались видеоповторы, то была бы ничья и дополнительное время.
Соперник мог забить еще, но и мы могли отличиться. Они здорово играли в середине первого тайма, а мы контролировали игру в середине второго. Нам противостояли фантастические игроки, но мы боролись почти до самого конца. Не до конца, потому что когда на поле вышел в Роналду, то судья останавливал матч каждый раз, когда он выпрашивал штрафной. Мы сумели дать бой "Реалу" и остаемся в оптимистичном настроении", - цитирует Моуринью BBC Sport.
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