Моуринью: "Если Клопп проиграет в финале ЛЧ в третий раз, для него это будет невыносимо"

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Моуринью: "Если Клопп проиграет в финале ЛЧ в третий раз, для него это будет невыносимо"

Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сказал, что главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу будет нелегко, если, его команда проиграет в Лиге чемпионов. Об этом пишет Sky Sports.

Напомним, "шпоры" уже дважды проигрывали в Лиге чемпионов в 2013 и 2018 году.

Финальный матч турнира состоится 1 июня в Мадриде.

"Если Юрген выиграет в финале, для него это будет невероятным достижением. Но, если проиграет, то...  Проиграть в трех финалах Лиги чемпионов, пффф… Это, должно быть, очень-очень тяжело", - сказал Моуринью.

В чемпионате Англии "Ливерпуль" занял 2-е место.

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