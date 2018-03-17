Моуринью: "Если "МЮ" не может тратить столько, сколько и конкуренты, то мы не сможем соревноваться на равных"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что руководство клуба должно выделять больше денег на покупку новых футболистов.

За последние два года "МЮ" потратил на новых игроков более 300 миллионов евро, в то время как "Манчестер Сити" - около 850 миллионов евро.

"Если мой клуб может тратить столько же, сколько и конкуренты, то мы можем соревноваться на равных и на поле. Если же кто-то вкладывает больше денег, чем мы, то тягаться с этими командами становится уже сложно. Все очень просто", - сказал он.

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