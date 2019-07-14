Моуринью: "Если пригласить Португалию на Кубок Америки, то Роналду выиграет турнир раньше Месси"
Известный португальский тренер Жозе Моуринью выразил мнение, что на Кубок Америки нужно приглашать сильные европейские команды.
"Если КОНМЕБОЛ хочет, чтобы Кубок Америки стал более интересным турниром, то на него нужно приглашать сильные сборные из Европы. Можно пригласить Францию, Испанию или Португалию. Думаю, что если пригласить Португалию, то Криштиану Роналду выиграет Кубок Америки раньше, чем Лионель Месси", - приводит слова Моуринью Legit.
Напомним, что победителем Кубка Америки-2019 стала Бразилия. Аргентина вылетела в полуфинале, уступив Бразилии (0:2).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20