Моуринью: "Если я не скачу, как клоун на бровке, это не значит, что я потерял страсть к футболу"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил, почему он не слишком эмоционален во время матчей.

"Если я не скачу, как клоун на бровке, это не значит, что я потерял страсть к футболу. Я веду себя более зрело, так как это лучше для моей команды и так лучше для меня. Не думаю, что для демонстрации интереса к игре нужно вести себя как сумасшедший. Моя страсть заключается в том, что я посвящаю себя работе каждый день", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Моуринью.

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