Моуринью: "Это был тяжелый матч, но я действительно счастлив"

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Моуринью: "Это был тяжелый матч, но я действительно счастлив"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу над "Саутгемптоном" (1:0).

"Мы сделали то, что многие команды в АПЛ и делают в течение 90 минут - играют с пятью защитниками сзади. "Саутгемптон" старался и пытались играть. Пеллегрино сменил тактику и отправил другого нападающего играть более прямо. Это был тяжелый матч, но я действительно счастлив.

Работа Лукаку важна для нас. Он забил свой гол и упорно трудился, как и все остальные. Некоторые из ребят действовали не остро. Не было ощущения, что мы могли забить три-четыре мяча, как иногда делаем, но важно то, что набрали очки" - приводит слова Моуринью ВВС.

Смотрите также обзор матча "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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