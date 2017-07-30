Моуринью: "Феллаини не перейдет в "Галатасарай", он слишком важен для меня"

Теги манчестер юнайтедгалатасараймаруан феллаини

Моуринью: "Феллаини не перейдет в "Галатасарай", он слишком важен для меня"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что полузащитник Маруан Феллаини не перейдет в "Галатасарай".

"Галатасараю" будет проще подписать меня, чем Феллаини. О покупке Маруана им стоит забыть. Он слишком важен для меня", – приводит слова Моуринью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб уже согласовал с 29-летним бельгийцем условия четырёхлетнего контракта.

Не пропустите: "Галатасарай" согласовал с Феллаини условия личного контракта. | http://soccernews.ru

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