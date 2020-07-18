Моуринью - футболистам "Тоттенхэма": "На поле вы должны быть кучкой засранцев, умных засранцев, а не тупых"

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Моуринью - футболистам "Тоттенхэма": "На поле вы должны быть кучкой засранцев, умных засранцев, а не тупых"

В сети выложили отрывок из документального фильма о "Тоттенхэме" от Amazon.

На видео показано обращение наставника "шпор" Жозе Моуринью к футболистам команды на теоретическом занятии.

"Может быть, я ошибаюсь, но, честно говоря, вы группа очень хороших парней. Однако в течение всего матча вы не можете быть хорошими. На поле вы должны быть кучкой засранцев, умных засранцев, а не тупых", - заявил португалец.

Моуринью возглавляет "Тоттенхэм" с ноября 2019 года. За два тура до конца "шпоры" занимают в АПЛ седьмое место.

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