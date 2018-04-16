Моуринью готов обменять Де Хеа на Иско

Ближайшим летом "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал" могут совершить громкую сделку, информирует испанская пресса.

Сообщается, что главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью готов обменять голкипера своей команды Давида Де Хеа на полузащитника королевского клуба Иско. Как ожидается, "сливочные" вполне могут пойти на такое предложение, так как они уже давно заинтересованы в подписании "первого номера" "Юнайтед", а 25-летний хавбек так и не стал на "Сантьяго Бернабеу" безоговорочным игроком основного состава.

Напомним, Бэйл нарушил планы Переса на летнее трансферное окно. | soccernews.ru