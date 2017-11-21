Моуринью готов обменять Де Хеа на одного из двух игроков "Реала"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет готов отпустить голкипера своей команды Давида Де Хеа в мадридский "Реал".

Однако, как информирует испанская пресса, взамен наставник "красных дьяволов" хочет получить одного из двух вингеров королевского клуба - Марко Асенсио или Гарета Бэйла.

В нынешнем сезоне Де Хеа пропустил 9 мячей в 17 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Эррера останется в "Манчестер Юнайтед" еще на один сезон. | soccernews.ru