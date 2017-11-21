Моуринью готов обменять Де Хеа на одного из двух игроков "Реала"

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтеддавид де хеареал мадридмарко асенсиогарет бэйл

Моуринью готов обменять Де Хеа на одного из двух игроков "Реала"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет готов отпустить голкипера своей команды Давида Де Хеа в мадридский "Реал".

Однако, как информирует испанская пресса, взамен наставник "красных дьяволов" хочет получить одного из двух вингеров королевского клуба - Марко Асенсио или Гарета Бэйла.

В нынешнем сезоне Де Хеа пропустил 9 мячей в 17 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Эррера останется в "Манчестер Юнайтед" еще на один сезон. | soccernews.ru

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