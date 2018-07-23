Моуринью готов обменять Мартиаля на одного из двух игроков "Реала"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов обменять вингера своей команды Антони Мартиаля на одного из двух игроков мадридского "Реала".
Так, по сведениям испанской прессы, наставник "красных дьяволов" хотел бы заполучить в число своих подопечных вместо 22-летнего француза защитника "сливочных" Рафаэля Варана либо их полузащитника Тони Крооса.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" определил двух кандидатов на замену Мартиалю.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31