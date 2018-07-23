Моуринью готов обменять Мартиаля на одного из двух игроков "Реала"

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Моуринью готов обменять Мартиаля на одного из двух игроков "Реала"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов обменять вингера своей команды Антони Мартиаля на одного из двух игроков мадридского "Реала".

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "красных дьяволов" хотел бы заполучить в число своих подопечных вместо 22-летнего француза защитника "сливочных" Рафаэля Варана либо их полузащитника Тони Крооса.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" определил двух кандидатов на замену Мартиалю

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