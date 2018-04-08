Моуринью готов обменять на Неймара двух своих футболистов

Теги манчестер юнайтедантони мартиальполь погбанеймарпсж

Моуринью готов обменять на Неймара двух своих футболистов

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью всерьез рассматривает вариант с подписанием форварда ПСЖ Неймара.

Как сообщает Daily Star, Моуринью готов в обмен на Неймара отпустить в ПСЖ Антони Мартиаля и Поля Погба. Кроме того, манкунианцы могут еще доплатить около 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Неймар разочарован в своем переходе в ПСЖ и летом хочет сменить клуб.

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