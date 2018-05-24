Моуринью готов обменять Погба на хавбека "Барселоны"

Теги жозе моуриньюполь погбаманчестер юнайтедбарселонаиван ракитич

Моуринью готов обменять Погба на хавбека "Барселоны"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в обмене игроками с каталонской "Барселоной".

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "красных дьяволов" готов отпустить полузащитника своей команды Поля Погба, с которым у него серьезно испортились отношения, на хавбека "сине-гранатовых" Ивана Ракитича.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" согласовал свой первый летний трансфер стоимостью 50 миллионов евро. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов