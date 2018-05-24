Моуринью готов обменять Погба на хавбека "Барселоны"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в обмене игроками с каталонской "Барселоной".

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "красных дьяволов" готов отпустить полузащитника своей команды Поля Погба, с которым у него серьезно испортились отношения, на хавбека "сине-гранатовых" Ивана Ракитича.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" согласовал свой первый летний трансфер стоимостью 50 миллионов евро. | soccernews.ru