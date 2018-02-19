Моуринью готов обменять Погба на хавбека "Реала"

Теги жозе моуриньюполь погбареал мадридманчестер юнайтедтони кроос

Моуринью готов обменять Погба на хавбека "Реала"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов расстаться с полузащитником своей команды Полем Погба.

Как информирует испанская пресса, из-за разногласий с французским игроком наставник "красных дьяволов" не против отпустить его в мадридский "Реал", который им интересуется. Однако взамен португальский специалист хотел бы получить хавбека королевского клуба Тони Крооса.

Напомним, Моуринью поделился ожиданиями от матча с "Севильей". | soccernews.ru

комментарии
///

Жозе, почему не Рональду?

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов