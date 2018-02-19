Моуринью готов обменять Погба на хавбека "Реала"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов расстаться с полузащитником своей команды Полем Погба.

Как информирует испанская пресса, из-за разногласий с французским игроком наставник "красных дьяволов" не против отпустить его в мадридский "Реал", который им интересуется. Однако взамен португальский специалист хотел бы получить хавбека королевского клуба Тони Крооса.

Напомним, Моуринью поделился ожиданиями от матча с "Севильей". | soccernews.ru