Моуринью готов обменять Погба в "Реал"

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Моуринью готов обменять Погба в "Реал"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов обменять полузащитника своей команды Поля Погба в мадридский "Реал".

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "красных дьяволов" намерен использовать 25-летнего хавбека, с которым у него серьезно разладились отношения, в качестве "разменной монеты" в будущей возможной сделке по вингеру королевского клуба Гарету Бэйлу.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" близок к покупке португальского защитника. | soccernews.ru

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