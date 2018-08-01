Моуринью готов отпустить Погба в "Барселону" при одном условии

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюполь погбаиван ракитичбарселона

Моуринью готов отпустить Погба в "Барселону" при одном условииГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов отпустить полузащитника своей команды Поля Погба в каталонскую "Барселону", которая проявляет к нему интерес.

Однако, как информирует испанская пресса, отпустить француза на "Камп Ноу" наставник "красных дьяволов" планирует только в случае, если в обратном направлении он сможет заполучить хавбека "сине-гранатовых" Ивана Ракитича.

Напомним,  "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Барселоны". | soccernews.ru

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