Моуринью готов отпустить Погба в "Барселону" в обмен на ее хавбека

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов отпустить полузащитника своей команды Поля Погба в каталонскую "Барселону", которая проявляет заинтересованность в его подписании.

Однако взамен французу, как информирует Football Espana, наставник "красных дьяволов" желает получить не только солидную сумму компенсации от "сине-гранатовых", но и их ключевого хавбека Ивана Ракитича.

Напомним, Санчес рассказал, кого нужно покупать "Манчестер Юнайтед", чтобы бороться за победу в АПЛ. | soccernews.ru