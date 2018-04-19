Моуринью готов побить трансферный рекорд для вратарей

Теги барселонаманчестер юнайтеджозе моуриньюмарк-андре тер штегендавид де хеа

Моуринью готов побить трансферный рекорд для вратарейГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с заменой для голкипера своей команды Давида Де Хеа, которого слухи активно связывают с мадридским "Реалом".

Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания с 27-летним вратарем, наставник "красных дьяволов" намерен привезти на "Олд Траффорд" "первого номера" каталонской "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена. Учитывая, что "сине-гранатовые" вряд ли будут готовы отпустить немца, португальский специалист рассчитывает получить от своего клуба на его приобретение 180 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока.

Напомним, Моуринью прокомментировал победу над "Борнмутом". | soccernews.ru

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