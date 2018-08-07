Моуринью готов побить трансферный рекорд "Манчестер Юнайтед" ради еще одного хавбека

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов побить трансферный рекорд своего клуба ради подписания еще одного игрока в середину поля.

Так, по сведениям Calciomercato, наставник "красных дьяволов" заинтересован в подписании полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича. На покупку серба португальский специалист намерен выбить у руководства своего клуба сумму даже в 150 миллионов евро, которые могут удовлетворить финансовые притязания "орлов".

Напомним, Моуринью не против обменять Погба на хавбека "Барселоны". | soccernews.ru