Моуринью готов потратить 100 миллионов евро на нового форварда

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью всерьез нацелился на форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

Так, по сведениям британской прессы, ближайшим летом на подписание 29-летнего нападающего чемпионов Германии наставник "красных дьяволов" не пожалеет даже 100 миллионов евро, которые будут выделены ему на трансферы.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 32 мяча и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за "Баварию".

Напомним, Моуринью вспомнил о своем конфликте с Конте. | soccernews.ru