Моуринью готов потратить 80 миллионов евро на защитника "Челси"

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Моуринью готов потратить 80 миллионов евро на защитника "Челси"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в подписании защитника лондонского "Челси" Маркоса Алонсо.

Как информирует The Mirror, за 27-летнего защитника "аристократов" босс "красных дьяволов" не пожалеет заплатить и 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алонсо забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах за "Челси".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется ведущим защитником "Арсенала". | soccernews.ru

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