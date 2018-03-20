Моуринью готов потратить 80 миллионов евро на защитника "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в подписании защитника лондонского "Челси" Маркоса Алонсо.

Как информирует The Mirror, за 27-летнего защитника "аристократов" босс "красных дьяволов" не пожалеет заплатить и 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алонсо забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах за "Челси".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется ведущим защитником "Арсенала". | soccernews.ru