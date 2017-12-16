Моуринью готов продать Мхитаряна ради подписания игрока "Арсенала"

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Моуринью готов продать Мхитаряна ради подписания игрока "Арсенала"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью собирается немного обновить полузащиту своей команды, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, португальский специалист готов продать Генриха Мхитаряна, а на вырученные средства купить хавбека "Арсенала" Месута Озила.

По всей видимости, Моуринью планирует провернуть эти трансферы в январе.

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