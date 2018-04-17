Моуринью готов расстаться с четырьмя игроками

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ближайшим летом готов расстаться с четырьмя игроками, сообщает Daily Mail.

Ранее стало известно, что португальский наставник согласен на продажу хавбека Поля Погба. Помимо него "Особенный" не рассчитывает на защитников Маттео Дармиана и Дэйли Блинда, а также нападающего Антони Мартиаля.

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