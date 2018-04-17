Моуринью готов расстаться с четырьмя игроками

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюполь погбаантони мартиальдейли блиндматтео дармиан

Моуринью готов расстаться с четырьмя игроками

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ближайшим летом готов расстаться с четырьмя игроками, сообщает Daily Mail.

Ранее стало известно, что португальский наставник согласен на продажу хавбека Поля Погба. Помимо него "Особенный" не рассчитывает на защитников Маттео Дармиана и Дэйли Блинда, а также нападающего Антони Мартиаля.

Не пропустите: Неймар хочет поработать с Моуринью. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 33 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 33 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
Полная таблица

топ-5 тегов